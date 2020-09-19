Президента США Трампа попытались отравить

Трампу отправили отравленную посылку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранители США предотвратили попытку отравления американского президента Дональда Трампа.

«Американские правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом рицин», — передает CNN. Отмечается, что для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Расследованием происшествия занимаются ФБР и Секретная служба США.

Уточняется, что рицин — это высокотоксичное соединение, извлекаемое из клещевины, которое использовалось в террористических заговорах. Оно бывает в виде порошка, гранул, тумана или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, после этого наступает смерть.

3 ноября в США пройдут выборы президента страны. Главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах является демократ Джо Байден. Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что его программа является популистской, а многие ее пункты невыполнимы. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что если Байден одержит победу на выборах, планету может впоследствии охватить третья мировая война, пишет «Царьград».