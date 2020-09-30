В борьбе за пост главы свердловского МинАПК остался один кандидат. Слово за губернатором

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Открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро». Свердловская область, поселок Садовый, теплица, агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс региона работает без министра с июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Титульным кандидатом на пост главы регионального министерства агропромышленного комплекса стал заместитель министра ведомства Артем Бахтерев, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. От временного назначения на пост генерального директора «УГМК-Агро» Ильи Бондарева решено отказаться.

«Бахтерев — компромиссная фигура, которая устраивает титульных игроков сферы АПК. Теперь слово за губернатором», — рассуждают собеседники агентства. Артем Бахтерев не ответил на звонок URA.RU. В Департаменте информполитики региона журналисту агентства сообщили, что комментируют только уже произошедшие назначения.

Ранее в окружении Евгения Куйвашева рассказывали о возможности временного назначения на пост главы МинАПК Ильи Бондарева, который покинул этот пост в 2013 году, и утверждения Артема Бахтерева через 1-2 года. Претендентом на кресло министра также назвали «молочного короля» Сергея Майзеля, но он отказался от претензий на пост в правительстве.

Пост главы министерства агропромышленного комплекса Свердловской области стал вакантным после смерти Дмитрия Дегтярева, который скончался в ЦГКБ № 40 22 июля в возрасте 43 лет. Он болел коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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