Тюменские фермеры проиграли суд правительству РФ

Год назад в Заводоуковском районе погибли пчелы с 15 пасек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре тюменских пчеловода проиграли в Москве суд правительству Российской Федерации. Иск был подан в связи с массовой гибелью пчел от химикатов летом 2019 года. Информация об этом приводится в документации Пресненского суда Москвы. За год тюменским фермерам из Заводоуковского района не удалось добиться хоть какой-либо компенсации за погибших на 15 пасеках пчел.

«Решение — отказано в удовлетворении 1 октября 2020 года, дело завершено», — указано в картотеке суда. Истцами выступили четыре фермера: Волков В.А., Калмыков А.Н., Коростелев А.А., Лаута В.А. Ответчиком — правительство Российской Федерации. Судебные тяжбы длились почти три месяца.

Как рассказал URA.RU один из истцов пчеловод Валерий Лаута, главной целью иска было не столько получение компенсации, сколько поднять вопрос по поводу создания законов о пчеловодстве и контроле над использованием химикатов. «Ранее этот вопрос курировал Россельхознадзор, но с него сняли эту функцию», — отмечает он.

В 2019 году в Заводоуковском районе погибли здоровые пчелы с 15 пасек. Как установила экспертиза регионального управления ветеринарии, причиной стало отравление инсектицидами. «Выявили, что доза составляла 4,2% на 100 грамм — это очень много», — отмечает Валерий Лаута. Виновника в загрязнении так и не нашли, со стороны государства никаких компенсаций фермерам выплачено не было. Они уже год добиваются принятия закона о пчеловодстве в Тюменской области — как это было сделано в таких ситуациях в других регионах. URA.RU направило официальный запрос в департамент агропромышленного комплекса по данному вопросу.