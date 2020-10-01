В ХМАО назвали условия для ухода на внеплановые каникулы

Пока оснований для переноса каникул власти не видят Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если уровень заболевания гриппом и ОРВИ продолжит расти, а количество заболевших коронавирусом детей значительно увеличится, школьников ХМАО могут отправить на осенние каникулы раньше. Пока в этом нет необходимости, считает заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов.

«Все специалисты сошлись во мнении, что на сегодня в этом нет необходимости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снижается. Сам вопрос с повестки не снимается. Специалисты продолжат мониторить эпидемиологическую ситуацию, оценка будет дана через неделю», — сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, со ссылкой на слова Кольцова.

Решение было принято на основе мнения специалистов Роспотребнадзора, врачей-эпидемиологов и руководителей муниципальных органов управления образованием ХМАО. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин напомнил, что при соблюдении всех защитных протоколов даже вспышка инфекции в одном классе не должна приводить к закрытию всей школы. «Учителя обязаны носить маски при близком контакте с учениками, потоки детей разделены, питания в столовых раздельное. Все это должно выполняться и контролироваться руководителем учреждения», — объяснил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что родителей в ХМАО возмутила идея продления школьных каникул из-за эпидемии коронавируса. Еще до того, как решение было принято, соцсети погрязли в негативных комментариях.