01 октября 2020
30 сентября 2020

В ХМАО назвали условия для ухода на внеплановые каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта, covid-19, covid19
Пока оснований для переноса каникул власти не видят Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если уровень заболевания гриппом и ОРВИ продолжит расти, а количество заболевших коронавирусом детей значительно увеличится, школьников ХМАО могут отправить на осенние каникулы раньше. Пока в этом нет необходимости, считает заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов.

«Все специалисты сошлись во мнении, что на сегодня в этом нет необходимости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снижается. Сам вопрос с повестки не снимается. Специалисты продолжат мониторить эпидемиологическую ситуацию, оценка будет дана через неделю», — сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, со ссылкой на слова Кольцова.

Решение было принято на основе мнения специалистов Роспотребнадзора, врачей-эпидемиологов и руководителей муниципальных органов управления образованием ХМАО. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин напомнил, что при соблюдении всех защитных протоколов даже вспышка инфекции в одном классе не должна приводить к закрытию всей школы. «Учителя обязаны носить маски при близком контакте с учениками, потоки детей разделены, питания в столовых раздельное. Все это должно выполняться и контролироваться руководителем учреждения», — объяснил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что родителей в ХМАО возмутила идея продления школьных каникул из-за эпидемии коронавируса. Еще до того, как решение было принято, соцсети погрязли в негативных комментариях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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