Заведующую детсадом обвинили в смерти воспитательницы

В подмосковном Воскресенске завели уголовное дело на заведующую детским садом. Она подозревается в халатности, из-за которой погибла сотрудница дошкольного учреждения.
«Уголовное дело о халатности завели на заведующую детским садом в подмосковном Воскресенске», — цитирует портал «Подмосковье сегодня» представителей регионального СКР. Данный детский сад получил известность после того, как его воспитательницу зарезал муж.
Инцидент с убийством воспитательницы произошел 31 августа. Мужчина проник на территорию детского сада и набросился с ножом на свою супругу, работавшую там воспитателем. В результате женщина погибла. Детей успели спрятать.
Заведующая учреждения, по данным следствия, ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности. Она допустила проникновение на территорию детского сада постороннего и нарушила права детей на безопасные условия воспитания.
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