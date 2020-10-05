Нефтяные фьючерсы после очередного падения на фоне сообщений о коронавирусе у американского президента Дональда Трампа по итогам выходных показали незначительный рост. Баррель североморской Brent набрал в цене 2,11% и на момент написания новости торгуется за 40,11 долларов. Техасская WTI по итогам ночи также осталась в плюсе, поднявшись на 2,48% — до 37,95 долларов за баррель.
Российская валюта продолжает сдавать позиции. Согласно статистике Центробанка, евро поднялся в цене на 85 копеек — до 91,57 рублей. Доллар по итогам выходных прибавил 81 копейку — до 78,09 рублей.
Ситуация в России
Минпросвещения РФ введет минимальный размер зарплаты для учителей. По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, с 2021 года в стране появятся зарплатные нормативы, меньше которых учителя получать не будут.
Правительство РФ одобрило
Ситуация в мире
Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам Абхазии и Южной Осетии. После признания независимости, РФ ежегодно выделяет государствам безвозмездную помощь.
Минск рассчитывает получить от России
Прогнозы и мнения экспертов
Россиянам не стоит рассчитывать на новые денежные выплаты в случае второй волны коронавируса. По мнению ведущего аналитика инвестиционной компании QBF Олега Богданова, государство ограничится моральной поддержкой.
Падение рубля выгодно рынку ценных металлов и недвижимости, считает экономист Сергей Жаворонков. Также, по его мнению, в выигрыше останется нефтяной бизнес, так как весь экспорт топлива осуществляется в иностранной валюте.
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