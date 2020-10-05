Для российских учителей введут минимальную зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефтяные фьючерсы после очередного падения на фоне сообщений о коронавирусе у американского президента Дональда Трампа по итогам выходных показали незначительный рост. Баррель североморской Brent набрал в цене 2,11% и на момент написания новости торгуется за 40,11 долларов. Техасская WTI по итогам ночи также осталась в плюсе, поднявшись на 2,48% — до 37,95 долларов за баррель.

Российская валюта продолжает сдавать позиции. Согласно статистике Центробанка, евро поднялся в цене на 85 копеек — до 91,57 рублей. Доллар по итогам выходных прибавил 81 копейку — до 78,09 рублей.

Ситуация в России

Минпросвещения РФ введет минимальный размер зарплаты для учителей. По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, с 2021 года в стране появятся зарплатные нормативы, меньше которых учителя получать не будут.

Правительство РФ одобрило продление выплат медикам, работающим с коронавирусными больными . Согласно постановлению, доплату медицинским работникам сохранят до конца этого года.

Ситуация в мире

Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам Абхазии и Южной Осетии. После признания независимости, РФ ежегодно выделяет государствам безвозмездную помощь.

Минск рассчитывает получить от России первый кредитный транш до конца октября . Предоставленный Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиардов долларов будет разделен на три части. По словам главы Минфина республики Юрия Селиверстова, Белоруссия планирует получить все деньги до конца 2021 года.

Прогнозы и мнения экспертов

Россиянам не стоит рассчитывать на новые денежные выплаты в случае второй волны коронавируса. По мнению ведущего аналитика инвестиционной компании QBF Олега Богданова, государство ограничится моральной поддержкой.

Падение рубля выгодно рынку ценных металлов и недвижимости, считает экономист Сергей Жаворонков. Также, по его мнению, в выигрыше останется нефтяной бизнес, так как весь экспорт топлива осуществляется в иностранной валюте.