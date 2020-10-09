В российском регионе жителей обвинили во вспышке COVID

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Оренбургской области связан с вернувшимися в рестораны банкетами, несмотря на запрет властей. Об этом глава областного минздрава Татьяна Савинова рассказала на видеоконференции с губернатором Денисом Паслером.
«Одной из причин роста числа заболевших в региональном Минздраве называют возобновление массовых мероприятий в кафе и ресторанах региона», — приводит объяснение минздрава «Оренбург медиа». Министерство напомнило, что в Оренбуржье пока запрещены корпоративы, банкеты и другие людные мероприятия в общепитах.
Кроме того, в регионе недавно произошла история со вспышкой коронавируса после юбилея местного жителя. Там приглашенные гости говорили в один микрофон. Многие из них после этого попали в больницы с диагнозом COVID-19.
9 октября в России побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Заразились более 12 тысяч человек. Уже названы симптомы, при которых нужно срочно обращаться за тестом на ковид, рассказал телеканал «
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