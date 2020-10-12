12 октября 2020
11 октября 2020

В ХМАО аптеки завышают цены на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, фармацевт, медикаменты, здоровье, медицина
В Нижневартовском районе прокуратура обнаружила завышение цен в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовском районе аптеки завышают цены на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Это удалось остановить только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО.

«В Нижневартовском районе установлены случаи завышения участниками фармацевтического рынка отпускных цен (до 14%) на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сообщает пресс-служба.

После рейдов в Кондинском, Березовском и Октябрьском районах, также найдены факты завышения цен и на социально-значимые продукты, в некоторых случаях — до 120% (крупы, овощи, молочная продукция). В пресс-службе добавили: «По результатам принятых прокурорами мер во всех случаях цены приведены в соответствие с законодательством».

Ранее URA.RU писало, что УФАС по ХМАО проверит оправданность цен на медицинские маски, которыми торгуют в аптеках округа. Проверку инициировали заявления граждан, которые жалуются на неоправданное повышение стоимости одноразовых масок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...