В ХМАО аптеки завышают цены на лекарства

В Нижневартовском районе прокуратура обнаружила завышение цен в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовском районе аптеки завышают цены на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Это удалось остановить только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО.

«В Нижневартовском районе установлены случаи завышения участниками фармацевтического рынка отпускных цен (до 14%) на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сообщает пресс-служба.

После рейдов в Кондинском, Березовском и Октябрьском районах, также найдены факты завышения цен и на социально-значимые продукты, в некоторых случаях — до 120% (крупы, овощи, молочная продукция). В пресс-службе добавили: «По результатам принятых прокурорами мер во всех случаях цены приведены в соответствие с законодательством».

Ранее URA.RU писало, что УФАС по ХМАО проверит оправданность цен на медицинские маски, которыми торгуют в аптеках округа. Проверку инициировали заявления граждан, которые жалуются на неоправданное повышение стоимости одноразовых масок.