13 октября 2020
12 октября 2020

Один из крупнейших заводов Пермского края перешел на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск второй очереди цеха электролиза меди АО
Значительная часть сотрудников завода перешла на дистанционку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Завод «Камский кабель» перешел на удаленный режим работы из-за коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте предприятия.

«Для снижения рисков заражения коронавирусом […] на удаленную работу переводится существенная часть сотрудников предприятия», — указано в сообщении. Сколько именно сотрудников предприятия перешло на удаленку, не сообщается. «Камский кабель» является одним из крупнейших заводов в крае. Весной этого года предприятие было отнесено к числу системообразующих на региональном и на федеральном уровнях.

Ранее краевые власти рекомендовали предприятиям и организациям перевести сотрудников на дистанционный режим в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На удаленный режим работы перевели часть сотрудников пермского филиала АО «Уралхим», филиала «Азот» «ОХК «Уралхим» и «Мотовилихинских заводов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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