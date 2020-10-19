Интернет жителю Курганской области нужен для дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе (Курганская область) жителю села Пьянково отказываются проводить кабель для домашнего интернета, который ему нужен для выполнения домашних заданий на дистанционном обучении. Об этом он сообщил на портале «Обратись». По словам местных властей, его село начнут подключать к высокоскоростному интернету в 2021 году.

Житель села Пьянково попросил помочь провести кабель для домашнего интернета. По его словам, ему не могут провести кабель из-за того, что где-то повреждена линия. «Мне бы он [интернет] и не нужен был бы, но опять сделали дистанционное обучение, а без интернета сложно выполнять задания», — добавил житель.

На запрос ответили представители администрации Белозерского района. «По вашему населенному пункту подключение к высокоскоростной сети Интернет начнется в 2021 году», — объяснили местные власти. Пока представители администрации предложили пользоваться мобильным интерном по технологии 3G/4G с тарифами от 160 рублей в месяц.

Осенние каникулы у школьников Курганской области начались на 10 дней раньше — с 16 октября, а все курганские студенты перешли на дистанционное обучение с 19 октября. Связано это с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе. По той же причине образовательные учреждения Белозерского района в конце сентября работали в дистанционном режиме.