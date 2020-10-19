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В Пермском крае продлили выплаты соцработникам в период пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной реабилитационный центр, куда поместили на карантин прилетевших из Тайланда. Челябинск, медик, эпидемия, защитная одежда, врач, обсервация
Выплаты предусмотрены за условия труда, связанные с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлены стимулирующие выплаты соцработникам за особые условия труда, связанные с коронавирусом. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан губернатором края Дмитрием Махониным.

«Внести изменения в постановление правительства Пермского края от 20 мая 2020 года „О введении особого режима работы и установлении выплат стимулирующего характера работникам соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из групп риска“», — говорится в документе. В нем отмечается, что выплаты продлены до октября.

В мае этого года президент Владимир Путина поручил ввести федеральную доплату для соцработников, ухаживающих гражданами с коронавирусом. Изначально выплаты были введены на три месяца с 15 апреля по 15 июля, а затем продлены до сентября. В июле краевые власти сообщали о том, что направили свыше 150 млн рублей на довыплаты соцработникам. Размер доплаты варьируется: для врачей в соцучреждениях он составляет 40 тысяч рублей, при выявлении инфицированных — 60 тысяч рублей.

Среднему медперсоналу положена выплата в размере 25 тысяч рублей (повышенный размер — 35 тыс. рублей), младшему медперсоналу — 15 тыс рублей (повышенный размер — 20 тыс. рублей). Соц — и педработники, административный персонал получают 25 тысяч рублей (повышенный размер — 35 тыс. рублей). Техперсоналу и занятым на иных должностях платят по 10 тысяч рублей (повышенный размер — 15 тыс. рублей).

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