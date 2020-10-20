Мэр из ХМАО перед выборами не дождался сигнала от губернатора

22 октября станет известно, кто станет следующим главой Мегиона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона Олег Дейнека оказался единственным из шести югорских мэром, кому губернатор ХМАО Наталья Комарова не оказала публичную поддержку перед стартом выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Осенью выборы глав проходят в шести югорских муниципалитетах. Пять мэров встречались в режиме он-лайн с губернатором, отчитывались о результатах работы за прошлый год, просили поддержки во время переизбрания. Каждому из них глава региона выразила доверие. А вот с Дейнекой Комарова так и не встретилась, что, в принципе является не очень хорошим знаком для продолжения его политической карьеры», — считает инсайдер.

Сам глава Мегиона в разговоре с журналистом агентства назвал эту ситуацию случайностью. «Отчет был запланирован на 16 октября. Но новость о том, что у губернатора коронавирус, внесла коррективы в ее расписание. Я сам на конкурс заявился и жду результатов решения конкурсной комиссии и заседания городской думы. Имя нового главы Мегиона будет известно 22 октября», — прокомментировал Дейнека. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Собеседник URA.RU из политического истеблишмента региона считает, что Дейнеке не стоит переживать за продолжение карьеры: «Он пользуется авторитетом, в окружном правительстве это знают. Ну и стоит посмотреть на остальных кандидатов на должность главы города. Очевидно же, что они играют роль «техников».

Ранее URA.RU сообщало, что после осенних выборов в Мегионе сформирована самая большая оппозиционная фракция в ХМАО. Там четверть депутатских кресел досталась коммунистам.