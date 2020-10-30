Водителям Москвы поставили ультиматум из-за пандемии. Это грозит коллапсом

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, метро, строгино
Сотрудников перестанут допускать до работы без проставленных прививок Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудников общественного транспорта Москвы обязали привиться от гриппа. В противном случае их не допустят до работы. Соответствующее распоряжение подписал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Работников общественного транспорта Москвы обязали прививаться от гриппа», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в наличии приказ главы столичного дептранса. Вакцинацию все должны пройти до 31 октября. После этой даты непривитых сотрудников перестанут допускать до работы.

За вакцинацию сотрудников, согласно документу, должны отвечать их руководители. В ведомстве агентству сообщили, что данные меры приняты для защиты здоровья и жизни сотрудников.

Ранее главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала, что прививку от гриппа москвичи и жители Подмосковья смогут сделать в течение всего ноября. Также, по ее словам, которые приводит «Утро.ру», прививочная кампания может завершиться только в декабре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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