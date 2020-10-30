30 октября 2020

В Вене 50 человек под крики «Аллах Акбар» устроили дебош в церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, полицейский, евросоюз
Натсоятель церкви вызвал полицию после нападения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Порядка 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене и устроили дебош. Инцидент местным СМИ подтвердили в полиции.

«Молодые люди при нападении выкрикивали „Аллах акбар“, били ногами церковные скамьи и исповедальню», — пишет ТАСС. Нападение, как отмечается, зафиксировали камеры слежения. Полиция прибыла на место происшествия по вызову настоятеля церкви.

Австрийскому агентству печати в полиции подтвердили факт происшествия. Глава МВД страны Карл Нехаммер осудил действия нападавших. Сейчас церковь закрыта «по соображениям безопасности».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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