Ученые предрекли разрушение нефтегазовой инфраструктуры ЯНАО

При проседании грунта трубопроводы придут в негодность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продолжающееся таяние вечной мерзлоты в Арктике приведет к разрушительным последствиям для транспортно-дорожной и нефтегазовой инфраструктуры. К такому выводу пришли ученые Научного центра изучения Арктики, сообщает заведующий научно-исследовательским сектором центра Ярослава Камнева.

Если в следующие годы такая тенденция продолжится, то построенная на ней инфраструктура пострадает, сообщил ученый. «Увеличение глубины сезонного протаивания мерзлоты, безусловно, окажет влияние на построенную на ней инфраструктуру в сторону ухудшения ее устойчивости и даже разрушения, — приводит ТАСС слова эксперта. — Особенно этому подвержены такие линейные объекты, как дороги и трубопроводы».

Специалист выразил уверенность, что исчезновение мерзлотного слоя — вопрос лишь времени. Однако точного прогноза, когда именно это случится, дать нельзя — все напрямую зависит от климата. На протаивание мерзлотного слоя очень сильное влияние оказывает не только повышение температуры воздуха, но и уровень влажности.

Ранее нестабильность мерзлотного слоя неоднократно заявлялась в качестве одной из причин дороговизны дорожного строительства в регионе и причины того, что ранее построенные трассы быстро приходят в негодность и требуют реконструкции. Способом борьбы с нестабильностью грунтов может стать применение криотехнологий, однако пока они используются лишь на экспериментальном уровне.