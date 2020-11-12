Заболеваемость COVID среди свердловчан бьет летние рекорды

В Свердловской области 13 ноября выявлен 321 случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Цифры близки к летним пикам, лишь дважды за время пандемии в регионе было больше заболевших: 3 июня было выявлено 357 больных, 16 июля — 349 заболевших.
«Состояние 432 госпитализированных оценивается как тяжелое, 301 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 197 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 1630 пациентов больниц находятся в состоянии средней тяжести.
За сутки умерло девять свердловчан с выявленным коронавирусом. Общее число подобных случаев в регионе — 874. Выздоровело 323 человека. Всего вылечилось 32 154 жителя региона. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 40 011 жителя области.
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