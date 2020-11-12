12 ноября 2020

Заболеваемость COVID среди свердловчан бьет летние рекорды

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, лекарства, лечение, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В больницах все больше тяжелобольных пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 13 ноября выявлен 321 случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Цифры близки к летним пикам, лишь дважды за время пандемии в регионе было больше заболевших: 3 июня было выявлено 357 больных, 16 июля — 349 заболевших.

«Состояние 432 госпитализированных оценивается как тяжелое, 301 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 197 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 1630 пациентов больниц находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки умерло девять свердловчан с выявленным коронавирусом. Общее число подобных случаев в регионе — 874. Выздоровело 323 человека. Всего вылечилось 32 154 жителя региона. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 40 011 жителя области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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