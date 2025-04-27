В Свердловской области выбран новый мусорный регоператор

Новым региональным оператором по вывозу мусора в западной части Свердловской области вместо ТБО «Экосервис» станет компания «Экопарк», подведомственная Корпорации развития Среднего Урала. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы министерства ЖКХ Алексей Рубцов, документ опубликован на сайте ведомства.
«Приказываю: присвоить статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с зоной деятельности в Западном административно- производственном объединении (АПО-2) обществу с ограниченной ответственностью „ЭкоПарк“», — говорится в документе.
Компания была зарегистрирована в декабре 2024 года, возглавил ее заместитель гендиректора КРСУ Олег Мошкарев. К обязанностям «Экопарк» приступит с 1 августа, когда закончится контракт со «Спецавтобазой». С ней власти заключили соглашение в августе 2024 года после того, как ТБО «Экосервис» допустил мусорный коллапс в нескольких муниципалитетах. «Экопарк» будет обслуживать 22 муниципалитета на западе области.
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