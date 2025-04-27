27 апреля 2025

Выставка техники НАТО из зоны СВО откроется в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспозиция будет работать ежедневно по 10 мая
Экспозиция будет работать ежедневно по 10 мая Фото:

В главном парке Екатеринбурга — Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — 1 мая откроется выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«На экспозиции представлено 28 единиц вражеской техники, которую били и будут продолжать бить наши бойцы. Многие образцы захвачены военнослужащими — жителями регионов Уральского федерального округа», — сказал полпред в УрФО Артем Жога.

Экспозиция под названием «Сила в правде — гордость и Победа» будет работать ежедневно до 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный. В числе представленных экспонатов — техника Великобритании, Франции, США, Канады, Украины и других стран. Посетители смогут увидеть танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, а также бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, Буцефал и другие.

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В главном парке Екатеринбурга — Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — 1 мая откроется выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «На экспозиции представлено 28 единиц вражеской техники, которую били и будут продолжать бить наши бойцы. Многие образцы захвачены военнослужащими — жителями регионов Уральского федерального округа», — сказал полпред в УрФО Артем Жога. Экспозиция под названием «Сила в правде — гордость и Победа» будет работать ежедневно до 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный. В числе представленных экспонатов — техника Великобритании, Франции, США, Канады, Украины и других стран. Посетители смогут увидеть танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, а также бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, Буцефал и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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