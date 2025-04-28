В Екатеринбурге закроют на ремонт десятки улиц

Мэрия Екатеринбурга утвердила список дорог для ремонта в 2025 году

Часть улиц начали ремонтировать с начала 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге начинается пора строительных и ремонтных работ на дорогах. Из-за этого будет перекрыта часть улиц. Агентство URA.RU собрало подробный список вводимых в городе ограничений, используя данные сайта мэрии.

Апрель

В Екатеринбурге из-за модернизации магистральных тепловых сетей закрыли с 1 апреля по 30 июля улицу Учителей — от Июльской до Сулимова. Объехать участок можно по улице Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова.

Также из-за прокладки сети водоснабжения в городе с 7 апреля по 6 мая закрыли участок на улице Дагестанская — в районе дома № 41. А также на улице Библиотечная, от Гагарина до Мира. На участке с 21 апреля по 21 июля прокладывают инженерные сети.

Участок на улице Гоголя закрыт на четыре месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На капитальный ремонт закрыли с 19 апреля по 10 августа улицу Гоголя — от Куйбышева до Малышева. Автомобилистам предлагается объезд по Горького и Розы Люксембург. И на капитальный ремонт закрыта с 23 апреля до 15 ноября Омская — от Учителей до Советской.

На один день, с 29 по 30 апреля, будет закрыт переулок Якорный (от дома №4 до дома №5). Там службы будут устанавливать газопровод.

Май

В городе, из-за строительства многоквартирных жилых домов и прокладки инженерных сетей, практически на два года (с 1 мая по 1 марта 2027 года) закроют улицу Ветеринарную. Касается это участка от дома № 9 до переулка Встречного.

Трамвайные пути отремонтируют на Сортировке, Уралмаше и ЖБИ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В мае в Екатеринбурге пройдет ремонт трамвайных путей на нескольких участках. В связи с этим будет ограничено движение с 3 мая (00:00) до 5 мая (05:00) на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской. И закрыто с 10 мая (00:00) по 13 мая (05:00) на пересечении улиц Победы и Кузнецова, а с 17 мая (00:00) до 26 мая (05:00) — от улицы Сыромолотова, 14В до Сиреневого бульвара.

Закроется движение с 8 мая по 20 июня также на улице Пехотинцев (от улицы Надеждинской до переулка Проходного). На участке начнут строить коллектор для реки Ольховки. Автомобилистам будет предложен объезд по улицам Таватуйская и Сортировочная. Далее Пехотинцев закроют с 23 июня по 1 сентября от переулка Проходного до улицы Сортировочной.

Июнь

В микрорайоне Солнечный Чкаловского района к 1 июня должны открыть движение на бульваре Вдохновения (от улицы Лучистой, 16 до Золотистого бульвара). Закрывали участок с 22 февраля. Причиной было строительство Золотистого бульвара.

Также к 1 июня должны открыть улицу Антона Валека — от улицы Урицкого до улицы Володарского. Работы по благоустройству на участке шли с 1 июля 2024 года.

Из-за ремонта тепловых сетей в городе закроют с 9 июня по 8 августа движение по Лобачевского, от Комсомольской до дома № 54. Объехать участок автомобилисты смогут по Малышева и Первомайской.

Декабрь

Ремонт моста на улице Комсомольская начался в марте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На строящейся развязке к концерну «Калина» обещают к 15 декабря открыть мост по улице Комсомольской (от Комсомольской, 80 до Сибирского тракта). Движение там было закрыто с 7 марта.

К Новому году — 31 декабря — в городе должны открыть улицу Викулова, от Плотников до улицы Кизеловской. Движение на участке было закрыто с 13 марта 2024 года из-за работ на дублере улицы Викулова

Также в 2025 году власти города планируют отремонтировать:

Дублер Сибирского тракта, от 40-летия Комсомола, 38 до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);

Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;

Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;

Челюскинцев, от Стрелочников до Челюскинцев, 106;

Большакова, от Белинского до 8 Марта;

Первомайскую, от Гагарина до Софьи Ковалевской;

Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;

Таватуйскую, от Бебеля до проезда Теплоходного;

Мамина-Сибиряка, от Азина до улицы Шарташская, 4;

Проспект Космонавтов, от Старых большевиков до Машиностроителей;

Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до Шевченко;

Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;

Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов;

Дорожную, от улицы Военной до улицы Окраинной;

Циолковского, от Машинной до Белинского;

Набережную, от дома № 1 до дома № 21б (поселок Садовый);

Леваневского, от Белякова до Леваневского, 39;

Ферганскую, от Патриса Лумумбы до Титова;

Испанских рабочих, от Мельковской до Азина;

Алданскую по 40-летия Комсомола до дома №34В;

Автодорогу от улицы Алданской до 40-летия Комсомола, 38Е;

Радищева, от Гурзуфской до Радищева, 28;

Гурзуфскую, от Московской до Радищева;

Переулок Клеверный, от Светлореченской до Ягодной;

Светлореченскую, от Соболева, 10 до переулка Клеверного;

Белореченскую, от Посадской до Шаумяна;

Красноуральскую, от Ключевской до Татищева;

Первомайскую, от Студенческой до Первомайской, 120;

Проезжую, от дома №194 до дома №279;

Рыбаков, от Проезжей до Рыбаков, 88. URA.RU URA.RU URA.RU