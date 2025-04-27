27 апреля 2025

Семь мостов затопило в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС рассказали о паводковой обстановке на Среднем Урале
В МЧС рассказали о паводковой обстановке на Среднем Урале Фото:

В Свердловской области на 28 апреля из-за весенних паводков под воду ушли семь мостов и еще один разобран. Потопы ограничили доступ к 19 населенным пунктам, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Всего на территории области затоплено семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о деревнях: Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй. В список попали еще четыре села: Яр, Куминовское, Кумарьинское и Чернышово.

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В Свердловской области на 28 апреля из-за весенних паводков под воду ушли семь мостов и еще один разобран. Потопы ограничили доступ к 19 населенным пунктам, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Всего на территории области затоплено семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами», — пояснили в ведомстве. Речь идет о деревнях: Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй. В список попали еще четыре села: Яр, Куминовское, Кумарьинское и Чернышово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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