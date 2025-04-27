В Свердловской области открыли особый центр для трудных подростков, но есть преграда

В Первоуральске (Свердловская область) открыли второй в стране православный Центр социальной адаптации для трудных подростков, где могут проходить реабилитацию до 10 человек. Однако сейчас там находятся лишь трое первоуральцев, разместить детей из других городов мешают нормы закона. Подробнее о ситуации URA.RU рассказал депутат заксобрания Владимир Смирнов.
«Центр рассчитан на ребят от 13 до 19 лет, которые получили условное наказание. Для них здесь разработана комплексная программа — образовательные занятия, профориентация, спорт, мастер-классы, психологическая помощь. Все для того, чтобы направить их в правильное русло. По уголовному кодексу, условно осужденным нельзя менять постоянное место жительства без уведомления. Соответственно, правовых механизмов для направления в первоуральский центр ребят из других городов, нет. Не регламентирован и порядок уведомления о смене места жительства, работы, учебы. Поэтому хотим проработать этот вопрос на уровне регионального заксобрания», — поделился он.
Центр имени преподобного Моисея Мурина был создан православной службой милосердия при Екатеринбургской епархии, официально он открылся 13 марта. В торжественной церемонии принимал участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров и другие почетные гости. Помогла и команда Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ — выдала полуторамиллионный грант на покупку мебели и оборудования.
«Идеология и модель работы центра заслуживает отдельного внимания. И правовые механизмы, о которых идет речь, позволяли бы не только бороться с последствием, каковым является уголовное наказание, но и выступать эффективным субъектом системы профилактики в отношении подростков с высоким риском попадания в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа», — добавила член Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Кристина Якушева.
Центр в Первоуральске стал вторым негосударственным учреждением, где помогают социализироваться трудным подросткам. Первый — «Центр святителя Василия Великого» — был открыт еще в 2004 году в Санкт-Петербурге. По статистике, из 368 подростков, которые прошли девятимесячную программу в учреждении, 323 не совершили повторные нарушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!