Детей погибших свердловских бойцов СВО оставили без выплат

В нескольких городах Свердловской области дети погибших бойцов в зоне спецоперации на Украине остались без соцвыплат. Вдовы обратились за помощью к депутату Госдумы от региона Максиму Иванову, который направил обращение в военную прокуратуру. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Первый случай. Обратилась мама погибшего на СВО контрактника, ушедшего на спецоперацию из Каменск-Уральского. В мае прошлого года он погиб. В ноябре — похоронили. Семья собрала документы на оформление выплат. Однако к весне выплаты так и не начали поступать», — написал Иванов. Проверка прокуратуры установила нарушения при оформлении пенсии по потере кормильца. Деньги вскоре перечислят.
Во втором случае к депутату обратилась супруга контрактника из Нижнего Тагила, который пропал без вести после боевого задания в декабре прошлого года. Семья не могла получить довольствие из-за отсутствия официального статуса бойца. После проверки прокуратуры его признали без вести пропавшим, а с апреля дочка начала получать довольствие.
Третий случай касается семьи военнослужащего из Ирбита, пропавшего на СВО в августе прошлого года. К марту 2025-го вопрос с перечислением денежных выплат для троих несовершеннолетних детей так и не был решен. После обращения Иванова в прокуратуру факт нарушения подтвердился и денежное довольствие было направлено. Однако через неделю семья узнала, что отец погиб.
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