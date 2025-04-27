27 апреля 2025

«Уральские авиалинии» массово переносят рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из рейсов отправили на запасной аэродром в Домодедово
Один из рейсов отправили на запасной аэродром в Домодедово Фото:

«Уральские авиалинии» утром 28 апреля задержали три рейса из-за введенного плана «Ковер» в питерском аэропорту Пулково. В пресс-службе авиакомпании рассказали, что не исключают новые переносы.

«Перенесено время вылета рейсов: U6-223 Екатеринбург — Санкт-Петербург; U6-2151 Санкт-Петербург — Бишкек; U6-547 Санкт-Петербург — Сочи», — пояснили там. Помимо этого, на запасной аэродром в Домодедово отправлен рейс U6-2734 Ош — Санкт-Петербург.

Перевозчик предупредил, что в течение дня возможны еще уходы на запасные аэродромы и задержки рейсов. «Информация обновляется», — отметили в компании.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково ввели рано утром. В Росавиации пояснили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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«Уральские авиалинии» утром 28 апреля задержали три рейса из-за введенного плана «Ковер» в питерском аэропорту Пулково. В пресс-службе авиакомпании рассказали, что не исключают новые переносы. «Перенесено время вылета рейсов: U6-223 Екатеринбург — Санкт-Петербург; U6-2151 Санкт-Петербург — Бишкек; U6-547 Санкт-Петербург — Сочи», — пояснили там. Помимо этого, на запасной аэродром в Домодедово отправлен рейс U6-2734 Ош — Санкт-Петербург. Перевозчик предупредил, что в течение дня возможны еще уходы на запасные аэродромы и задержки рейсов. «Информация обновляется», — отметили в компании. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково ввели рано утром. В Росавиации пояснили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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