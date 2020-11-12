12 ноября 2020

Тюменская студентка выиграла миллион в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, купюры, деньги
Деньги девушка потратит на автомобиль и подарок дедушке Фото: Илья Московец © URA.RU

Студентка из Тюмени выиграла в лотерею более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба официального распространителя государственных лотерей «Столото». Если бы не ее дедушка, девушка бы не разбогатела.

«Дедушка Александры Дягилевой из Тюмени — давний поклонник лотерей. На протяжении многих лет мужчина предлагал родным присоединиться к его хобби. Внучка его поддержала. По итогам одного из тиражей „Жилищной лотереи“ Александра стала обладательницей 1 166 667 рублей», — сообщили в пресс-службе «Столото».

По словам победительницы, она совсем не рассчитывала выиграть. Но, когда проверила билет, позабытый на полке, была в шоке. Девушка потратит выигрыш на учебу в автошколе и покупку машины. Также она купит подарок своему дедушке.

Ранее URA.RU писало о кассире гипермаркета «Магнит». Она купила лотерейный билет у своей коллеги и выиграла почти три миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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