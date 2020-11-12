Тюменская студентка выиграла миллион в лотерею

Деньги девушка потратит на автомобиль и подарок дедушке Фото: Илья Московец © URA.RU

Студентка из Тюмени выиграла в лотерею более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба официального распространителя государственных лотерей «Столото». Если бы не ее дедушка, девушка бы не разбогатела.

«Дедушка Александры Дягилевой из Тюмени — давний поклонник лотерей. На протяжении многих лет мужчина предлагал родным присоединиться к его хобби. Внучка его поддержала. По итогам одного из тиражей „Жилищной лотереи“ Александра стала обладательницей 1 166 667 рублей», — сообщили в пресс-службе «Столото».

По словам победительницы, она совсем не рассчитывала выиграть. Но, когда проверила билет, позабытый на полке, была в шоке. Девушка потратит выигрыш на учебу в автошколе и покупку машины. Также она купит подарок своему дедушке.

Ранее URA.RU писало о кассире гипермаркета «Магнит». Она купила лотерейный билет у своей коллеги и выиграла почти три миллиона рублей.