Клиники Челябинска накажут за высокие цены на КТ

Антимонопольщики проверят цены частных клиник на КТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В УФАС по Челябинской области запросили помощь жителей региона в сборе чеков за проведение компьютерной томографии (КТ) легких, которую они проходили в частных медицинских центрах. О завышенных ценах на КТ в клиниках «Кармель», «Энлимед» и «Лотос» УФАС сообщили в региональном Росздравнадзоре. В ведомстве готовы наказать клиники за цены выше тарифа ОМС, передает корреспондент URA.RU.

«Для анализа данных нужны чеки за три последних года. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, будут приняты меры антимонопольного реагирования», — заявили URA.RU в ведомстве.

Стоимость КТ в трех клиниках Челябинска — «Кармель», «Энлимед» и «Лотос» — варьируется от 3,6 до 6 тысяч рублей. При этом тариф на оплату компьютерной томографии по ОМС составляет 2063 рублей.

Если у жителей есть чеки, договоры или акты выполненных работ за последние три года, антимонопольщики просят отправить документы для анализа стоимости. Кроме того, частные клиники сами предоставят свои данные о стоимости КТ легких для сравнения информации.

В разговоре с URA.RU в клинике «Энлимед» пообещали предоставить комментарий позже. В «Лотосе» и «Кармель» на звонки отвечает автоответчик. Ранее корреспондент URA.RU выяснил, что запись на платное КТ в регионе расписана на несколько недель вперед.

Обновлено: 16:30

В клинике «Энлимед» URA.RU уточнили, что готовы к любым проверкам. «Нас регулярно проверяют различные ведомства, и если есть недочеты, мы их устраняем. Мы принимаем порядка 90% пациентов на КТ по полису ОМС, чем не могут похвастаться другие частные клиники. При этом наши цены для оставшихся клиентов вполне конкурентоспособны. И если мы закроемся, мы не сможем обслуживать более 70 человек ежедневно. В Челябинске этот объем обслужить будет негде».