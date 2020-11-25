Бюджет региона сохранил социальную направленность, но по ряду статей произошло сильное снижение Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы одобрили проект бюджета на трехлетний период. Документ был принят большинством голосов в ходе очередного заседания парламента. В следующем году расходы на социальную сферу ощутимо урежут.

«Бюджет Тюменской области был сформирован исходя из перспектив социально-экономического развития региона. Мы выбрали консервативный вариант, что вполне логично в непростых экономических условиях сегодняшнего дня», — отметил председатель областной думы Сергей Корепанов.

Бюджет на три ближайших года сформирован с дефицитом:

2021 : доходы — 145,194 млрд рублей, расходы — 176,678 млрд, дефицит — 31,483 млрд;

: доходы — 145,194 млрд рублей, расходы — 176,678 млрд, дефицит — 31,483 млрд; 2022 : доходы — 150,924 млрд, расходы — 171,349 млрд, дефицит — 20,425 млрд;

2023: доходы — 156,162 млрд, расходы — 173,751 млрд, дефицит — 17,589 млрд рублей.

Бюджет следующего года останется социально-направленным. Доля расходов на социальную сферу станет самой высокой за ряд лет — 58% (против 54% в 2020-м). Тем не менее, по ряду основных направлений (без учета программы «Сотрудничество) затраты будут снижены. В частности, по сравнению с 2020-м, уменьшены расходы на образование (на 5,2 млрд), здравоохранение (на 7 млрд), социальную политику (почти на 1,4 млрд).

Деньги бюджета, в числе прочего, в следующем году направят на завершение строительства семи детских садов, пяти школ (и еще одной — в 2022 году), двух крытых бассейнов, крытого ледового корта и катка. При этом в целом бюджет на строительство и капремонт образовательных организаций в 2021-м снижен в разы — с 7,1 млрд рублей до 2,5 млрд.

На полмиллиарда урезан и бюджет на выплаты гражданам на приобретение жилья. В то же время, вырастут расходы на сдерживание тарифов ЖКУ и коммунальные субсидии жителям региона — на 46 и 792 миллиона рублей соответственно.