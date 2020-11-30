В ХМАО ослабят карантинные меры для общепита

Кафе на заправках разрешат работать круглосуточно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На автозаправочных станциях ХМАО разрешат круглосуточную работу кафе. Аналогичные решения уже приняты для предприятий общепита, расположенных в авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах. Послабления карантинных мер анонсировала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Обсуждали этот вопрос (разрешение для объектов общепита на работу после 23:00 — прим. ред.) на рабочей группе по экономике. Я думаю, что по аналогии с аэропортами и железнодорожными вокзалами не будет ничего страшного, если люди будут использовать эти объекты [автозаправки] для принятия пищи», — заявила Соловьева, выступая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проработать соответствующий документ, при необходимости послабление будет урегулировано с точки зрения закона. Сейчас объекты общепита во всем регионе работают только с 6 до 23 часов. В остальное время разрешено обслуживание только навынос. Ограничение не касается только объектов общепита, расположенных на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.

Ранее URA.RU писало, что после того, как по распоряжению губернатора ХМАО кафе и ресторанам в регионе запретили работать с 23 до 6 часов, заведения потеряли до 60% доходов. Некоторые предприниматели заговорили о возможном разорении из-за этого.