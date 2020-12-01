Врачи ХМАО раскрыли новые особенности эпидемии коронавируса

В регионе стали реже болеть тяжелыми формами коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО коронавирусом стали реже болеть врачи, но по-прежнему их число среди заразившихся остается высоким. В общей статистике заболевших, сотрудники системы здравоохранения занимают второе месте, следуя сразу за работниками промышленных предприятий. Но при этом в ХМАО уменьшилось число тяжелых форм коронавируса. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Возрастает доля больных в возрастной группе 18-29 лет. Также растет число заболевших в возрастной группе 30-49 лет на 20 процентов. Снизилась заболеваемость среди лиц в возрасте 65 лет и больше», — объяснила Соловьева.

В Роспотребнадзоре также стали чаще фиксировать заражения в семьях. Увеличилось и количество людей, больных ОРВИ, что вместе с заражениями коронавирусом негативно сказывается на эпидемиологической обстановке в регионе. Поделилась Соловьева и прогнозами. «Удельный вес [заболеваний среди] работников здравоохранения продолжит снижаться, как и среди работников транспорта и транспортных предприятий. При этом растет число заболевших работников образования, офисных сотрудников и вахтовиков», — заключила главный санитарный врач ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ослабят карантинные меры для общепита. На автозаправочных станциях разрешат круглосуточную работу кафе. Аналогичные решения уже приняты для предприятий общепита, расположенных в авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах.