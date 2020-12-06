Семьям с ипотекой обещают упростить получение компенсаций

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть новую программу поддержки семей с детьми, которое предполагает упрощенное получение средств для компенсации ипотечного кредита. Парламентарии считают, что для многих семей решение этого вопроса поможет быстрее закрыть кредит.
Речь идет о выплате семьям, в которых младший ребенок родился не раньше 2019 года. В этом случае им полагается вычет в 450 тысяч рублей долга, напоминает портал «Экономика сегодня».
«Раньше погасить часть долга было проблематично, если родители брали займ на постройку частного дома или оформляли страховку. Теперь эти варианты приобретения жилья также могут стать основанием для получения помощи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту,опубликованной на сайте Госдумы.
Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявлял RT, что в октябре в России был установлен рекорд по выдаче ипотеки. Таких займов было выдано на 555 миллиардов рублей.
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