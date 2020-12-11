В Роспотребнадзоре предупредили о последствии коронавируса

Пациенты, по словам специалиста, обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызвать выпадение волос. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, такое последствие связано с тем, что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. Как только человек восстановится, волосы снова начнут расти, и выпадение прекратится. «Причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются», — объяснила Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

Пациенты, по словам специалиста, обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос, как правило, происходит равномерно по всей коже головы. Но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным, объяснила Пшеничная.

Ранее стало известно, что легкая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, может грозить пациенту серьезными последствиями. Так, инфекция повреждает сердце, легкие, поджелудочную железу, почки и печень. Еще более 60 000 британцев через несколько месяцев после заражения жаловались на одышку, усталость и головные боли.