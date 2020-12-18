В Кремле ответили на запрет Путину посещать Олимпиады

Дмитрий Песков подчеркнул, что в России продолжат борьбу с допингом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле негативно отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту посещать Олимпийские игры, а спортсменам выступать под российским флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сожалеем в связи с принятием этого решения и относимся к нему негативно», — сказал Песков. Он отметил, что при всех этих проблемах, у спортсменов не отбирают право участвовать в международных соревнованиях. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с международными спортивными организациями, защищать наши интересы и бороться с допингом.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить российским спортсменам выступать под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года из-за допинг-скандалов. Путин же не сможет посещать Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине, которые пройдут в 2021 и 2022 годах. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев порадовался, что отстранили на два года, а не на четыре. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что выступление под нейтральным флагом может добавить спортивной злости в настрой, чтобы показать выдающиеся результаты, передает телеканал 360.