На Челябинскую область надвигаются снег и мороз

В Челябинской области снова снег и морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящем снегопаде и 30-градусных морозах, которые ожидаются 21 декабря. Об этом сообщили синоптики сайта «Челпогода».

«21 декабря на территории Челябинска и области ожидается переменная облачность, местами снегопад. Температура воздуха днем -9, -11 градусов, ночью -25, -30 градусов, ветер порывами до 18 метров в секунду. В регионе 21 и 22 декабря ожидаются снегопады, местами сильные», — уточнили синоптики.

Как сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра, после 21 декабря погода начнет постепенно улучшаться. Дневные температуры составят 5-7 градусов ниже нуля, ночные — около 9-12 градусов мороза. Атмосферное давление будет постепенно понижаться с 754 до 747 мм ртутного столба, что благотворно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.