В Тюмени начали действовать новогодние цены на такси

За полторы недели до Нового года тюменские таксисты подняли цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За 10 дней до Нового года в Тюменской области начался рост цен на такси. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, который сотрудничает с агрегаторами «Яндекс.Такси» и Uber. По его словам, стоимость выросла в среднем на 15 — 20%.

«В этом году рост цены произошел раньше, чем обычно. Все привыкли к тому, что стоимость поездки начинает увеличиваться где-то за неделю до Нового года, а в этом она начала расти почти за две недели до праздника. В среднем на 15 — 20%. Пока это еще не так заметно, но в скором времени цены вырастут еще больше», — сообщил собеседник URA.RU.

В «Яндекс. Такси» агентству пояснили, что стоимость перевозок не изменилась. «Стоимость поездки формируется не только из тарифов, но и из множества других факторов, в том числе — пробок и спроса на такси, которые в декабре традиционно растут. В некоторых районах спрос на такси начинает превышать количество водителей. Из-за этого алгоритм автоматически поднимает цену», — отметили в компании.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты озвучили стоимость перевозок в новогоднюю ночь. Так, частники собираются поднять цены в три-четыре раза. Крупнейшие российские агрегаторы заявили о том, что у них, как и в другие дни, будет действовать система динамического ценообразования.