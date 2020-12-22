Экс-мэру Сургута предстоит разобраться с главным долгостроем ХМАО

Больница в Нижневартовске — главный медицинской долгострой региона Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову предстоит завершить проект строительства главного медицинского долгостроя региона — Нижневартовскую окружную больницу. Соответствующими полномочиями его наделила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«В сферу компетенций Вадима Шувалова входит курирование окружного проекта по запуску центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске. Вадим Шувалов осуществляет взаимодействие с органами власти, местными и федеральными структурами», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Нижневартовская центральная окружная больница на 1100 мест строится больше десяти лет, в том числе за счет бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». За эти годы стоимость проекта менялась многократно и вместо четырех млрд рублей, о которых говорилось сначала, сейчас больница стоит около 16 млрд. Источник URA.RU, близко знакомый с историей строительства больницы, считает, что у Шувалова не будет проблем с этим направлением. «Больница почти готова и должна быть сдана в июле 2021 года. Так или иначе, но ее достроят», — добавляет источник.

Другой собеседник агентства считает, что одна из задач Шувалова на этом посту — замена подрядчика. Для этого ему будет нужно договориться с правительством Тюменской области. «Губернатор ХМАО высказалась, что ей не удалось найти понимание со всеми участниками проекта в вопросе замены подрядчика. Это понимание для губернатора будет искать Шувалов», — предполагает источник URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Сургута Вадим Шувалов, недавно назначенный на пост вице-губернатора ХМАО, в скором времени отправится в большое рабочее турне по региону. Вице-губернатор посетит Лангепас, Радужный, Покачи, Нижневартовск и Нижневартовский район.