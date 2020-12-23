В ХМАО выбрали кандидата на должность детского омбудсмена

Людмила Низамова рекомендована на должность уполномоченным по правам ребенка в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты думы ХМАО утвердили Людмилу Низамову на пост детского омбудсмена Югры. Сейчас ее назначение рассматривается уполномоченным по правам ребенка России. Об этом рассказали на заседании думы ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается направить уполномоченному по правам ребенка в РФ для согласования кандидатуру Людмилы Низамовой, предложенную губернатором ХМАО на должность уполномоченного по правам ребенка в Югре», — сообщил председатель окружной думы Борис Хохряков.

Окончательное решение будет принято после согласования на следующем заседании думы. Сейчас Низамова занимает пост заместителя директора департамента соцразвития ХМАО. Если ее кандидатуру утвердят, Низамова приступит к исполнению обязанностей 27 января.

Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен ХМАО Татьяна Моховикова покидает свой пост. Тогда источник агентства предположил, что следующим детским омбудсменом станет Людмила Низамова.