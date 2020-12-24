В Пермском крае мэр отказался возвращать премию в 15 окладов

Владимир Тресков выразил недоумение по поводу нездорового ажиотажа из-за премирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков, премированный в размере 15 окладов, не будет возвращать эти деньги в местный бюджет. В беседе с корреспондентом URA.RU Тресков отметил, что получил денежное поощрение заслуженно. Он выразил недоумение по поводу того, что ежегодное премирование главы вызвало «нездоровый ажиотаж».

«Мы все долги [муниципалитета] прошлых лет выплатили, все объемы работ произведены, все полномочия исполнены. Благодаря моим действиям бюджет сэкономил больше 10 млн рублей. Премия главе выплачивалась до этого 20 лет, и никого это не смущало. Почему это решение вызвало такой ажиотаж именно сейчас — непонятно», — сказал Тресков, уточнив, что его оклад составляет 20000 рублей в месяц.

Мэр добавил, что инициатором премирования был не он, а председатель земского собрания Большесосновского района Дмитрий Логинов. Он тоже получит денежное поощрение, но в размере 2,5 оклада. Оклад спикера, как уточнил Тресков, составляет 13700 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что решение о премировании главы района приняли депутаты земского собрания. Уточнялось, что у мэра остались неизрасходованные деньги, поскольку в течение года он ни разу не поощрялся, не выходил на больничный и исправно выполнял свои обязанности.