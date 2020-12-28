Российским пенсионерам введут новые выплаты в 2021 году, а также помогут с долгами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Впервые с марта 2020 года стоимость эталонной нефти Brent преодолела 50 долларов за баррель. К утру 28 декабря бочка стоит 51,22 доллара (-0,29%). Нефть WTI стоит 48,16 доллара за баррель (-0,12%). Доллар укрепился на уровне 74,19 рубля, евро стоит 90,56 рубля.

События в России

Российские власти собираются в 2021 году, который признан годом науки, увеличить стипендии студентам и аспирантам, а также поднять зарплаты научных сотрудников. Об этих планах сообщили в Госдуме РФ. Текущие выплаты депутаты считают недостаточными.

В Госдуме заявили, что в следующем году для российских пенсионеров введут новые выплаты. Точный размер, а также характер выплат депутаты не уточнили.

Цены на вторичное жилье в российских городах-миллионниках выросли в среднем на 10%. Дорожают и новые квартиры. «Повсеместное увеличение цен на первичном рынке — прямое следствие подорожания новостроек из-за программы льготной ипотеки», — объяснили в аналитическом центре ЦИАН.

Рост цен на квартиры в России могут остановить экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода. С соответствующим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба.

Весь 2021 год Россия будет восстанавливаться от экономического кризиса. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская экономика мобильна, поэтому восстанавливаться будет быстро.

События в мире

До конца 2020 года Россия и Белоруссия подпишут все контракты по поставкам нефти. Как заявил премьер-министр республики Роман Головченко, РФ готова поставить Белоруссии максимальный объем нефти, белорусская сторона может переработать до 18 млн тонн в 2021 году.

В Саудовской Аравии найдено четыре новых месторождения нефти и газа. Министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сейчас компания Saudi Aramco определяет площадь и размеры месторождений, а также оценивает количество сырья и конденсата в нем.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Помимо прочего, он включает в себя пакет экономической помощи в размере 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса.

Прогнозы и мнения экспертов

У работников онлайн-сферы, программистов и риелторов могут вырасти зарплаты в 2021 году, считают экономисты Константин Селянин и Виталий Калугин. По их словам, повышение заработной платы происходит в тех сферах, где экономика позволяет это сделать.

Банки и власти РФ могут помочь российским пенсионерам выбраться из долгов. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, пенсионерам нужно создавать более длительный срок погашения задолженности.