28 декабря 2020
27 декабря 2020

Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина. Актуальный список от URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские власти ужесточили карантинные требования за несколько дней до новогодних каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перед Новым годом тюменские власти ужесточили карантинные требования. Банным комплексам запретили принимать гостей с 23:00 до 6:00, а людям в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями — принимать участие в рождественском богослужении и других религиозных церемониях. Полный перечень ограничений — в списке URA.RU.

Что запрещено:

  • Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции. Во время каникул им запрещено посещать храмы на Рождество и принимать участие в других религиозных церемониях;
  • Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей;
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • Действует запрет на проведение массовых мероприятий;
  • Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
  • Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;
  • Праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек.

Что разрешено:

  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только навынос);
  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;

  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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