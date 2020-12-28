Перед Новым годом тюменские власти ужесточили карантинные требования. Банным комплексам запретили принимать гостей с 23:00 до 6:00, а людям в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями — принимать участие в рождественском богослужении и других религиозных церемониях. Полный перечень ограничений — в списке URA.RU.
Что запрещено:
- Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции. Во время каникул им запрещено посещать храмы на Рождество и принимать участие в других религиозных церемониях;
- Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей;
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
- Действует запрет на проведение массовых мероприятий;
- Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
- Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;
- Праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек.
Что разрешено:
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
- Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только навынос);
- Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;
-
Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале.
Подписывайтесь на URA.RU в