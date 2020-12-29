29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 30 декабря. Услуги ЖКХ будут стоить дороже, закончилась вакцина от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
С нового года вырастет стоимость услуг ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В округе не выполнили план по вакцинированию от гриппа — вырастут тарифы на услуги ЖКХ — главу района могут снять. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Югра не выполнила план по прививкам от гриппа

  • Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева заявила, что прививку от гриппа поставили только 55% жителям Югры при плане в 60%. По словам вице-губернатора Югры Всеволода Кольцова, в округе не осталось вакцины.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

Главу Ханты-Мансийского района могут снять

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...