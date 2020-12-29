С нового года вырастет стоимость услуг ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В округе не выполнили план по вакцинированию от гриппа — вырастут тарифы на услуги ЖКХ — главу района могут снять. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Югра не выполнила план по прививкам от гриппа

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева заявила, что прививку от гриппа поставили только 55% жителям Югры при плане в 60%. По словам вице-губернатора Югры Всеволода Кольцова, в округе не осталось вакцины.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

В 2021 году цена за услуги ЖКХ в Югре поднимется больше чем на 5,4%. Об этом URA.RU рассказали в региональной службе по тарифам.

Главу Ханты-Мансийского района могут снять

Руководители поселений Ханты-Мансийского района выступили против главы района Кирилла Минулина. Также они направили обращение на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой.