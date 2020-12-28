Губернатор ХМАО поставила точку в споре о поручении Путина

Разные ведомства поспорили о том, стоит ли продолжать вакцинацию от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева заявила, что прививку от гриппа поставили только 55% жителям ХМАО при плане в 60%, озвучил который президент РФ Владимир Путин. При этом запасов вакцины в регионе нет и, по словам вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова, купить ее негде. А врачи считают, что продолжать прививочную кампанию не нужно. В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

«Так как вакцина федеральная в округе закончилась, необходимо решить вопрос о приобретении вакцины на средства субъекта в объеме более 84 тысяч доз и предложить медорганизациям приобретать вакцину против гриппа самостоятельно. Не привиты остались дети», — заявила Соловьева на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, часть муниципалитетов не выполнили план по вакцинации детей и людей старше 60 лет, поэтому вакцинацию нужно продолжать. Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский не согласился с доводами главы Роспотребнадзора. «55% жителей ХМАО вакцинированы от гриппа. Этого достаточно для создания иммунной прослойки», — заявил чиновник. Кольцов поддержал главу депздрава, добавив, что и купить вакцину от гриппа негде. Выслушав все стороны, Комарова поставила точку в споре: «Есть целевой показатель — 60% привить населения. Занимайтесь этим пожалуйста», — заявила Комарова, напомнив, что прививку должны получить все, кому необходимо.

Ранее URA.RU писало, что нынешний план вакцинации — рекордный для региона. Для его исполнения муниципальным властям пришлось организовывать бюджетников и договариваться с градообразующими предприятиями.