В России произошла резкая вспышка заражений коронавирусом

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, человек в маске, врачи, люди в масках, медики, коронавирус, ковид
Выздоровели с начала пандемии в стране 2 554 340 заболевших Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 31 декабря COVID-19 в России обнаружен у 27 747 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 28 922 человека, 593 пациента умерли.

«За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России выявлены 3 159 297 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 2 554 340 заболевших.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом обнаружено в Москве — там зафиксировано 5105 инфицированных. В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 выявлен у 3764 человек. В Московской области на 31 декабря обнаружено 1608 заболевших коронавирусом.

В Свердловской области за сутки обнаружено 406 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 217 человек. В ЯНАО выявлен 171 случай заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 156. В Пермском крае и Челябинской области 325 и 306 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 104 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 26 513 зараженных коронавирусом. Врач из Токио Коити Хирахата рассказал, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут развиваться тяжелые последствия заболевания, передает RT.

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