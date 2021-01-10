Жительница ЯНАО вступилась за растлителя своей дочери

Мать утверждает, что знала об отношениях дочери и осужденного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) просит освободить молодого человека, осужденного на 13,5 лет за растление ее 12-летней дочери. По ее словам, ее ребенок больше пострадал от следственных действий.

Женщина рассказала, что дочь познакомила ее со своим совершеннолетним возлюбленным, однако не назвала его истинный возраст. Мать потребовала встречаться только при ней, однако пара начала посещать тусовки, после об их отношениях стало известно всем, в том числе, и правоохранительным органам. Полиция обвинила совершеннолетнего парня в «преступлениях против половой неприкосновенности», после чего его отправили в колонию на 13,5 лет, сообщает проект Mash.

«Больше моя дочь не столько пострадала от общения, дружбы с молодым человеком, сколько от следственных действий. Она сказала: „Мама, буду жать“. Ну что маме остается — мама поддержит», — рассказала она изданию. Женщина не согласна с решением суда. Согласно экспертизе, дочь невинна, семьи подростков наняли адвоката и намерены бороться за свободу осужденного.