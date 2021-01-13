Крупный проект тюменских властей оказался под угрозой срыва

Из-за морозов и пандемии во время праздников в Тюмень приехало на 30% меньше туристов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У Тюмени не получилось стать «столицей термальных источников» во время новогодних праздников: в город приехало гораздо меньше туристов, чем ожидалось. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой открыл в регионе сезон термальных источников.

«Сейчас власти еще подсчитывают количество потенциальных туристов, которые по разным причинам не стали проводить новогодние праздники в Тюменской области. Если брать в процентном соотношении, то эта цифра будет меньше на 30% от прогнозируемой», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

По его словам, многие жители соседних регионов передумали проводить праздники в Тюменской области из-за морозов, которые в регионе стоят с начала января. Также на их планы повлияла пандемия коронавируса. В ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в крупнейшие тюменские туристические комплексы, имеющие собственные термальные источники. Ответы на них к моменту публикации не поступили.