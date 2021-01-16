Входящий в топ-менеджент «Роснефти» Шредер раскритиковал Россию

Герхард Шредер заявил, что России перешла границы, которые нельзя было переходить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что Россия перешла границы, которые нельзя было переходить. Среди таких случаев он назвал присоединение к РФ Крыма в 2014-м и хакерские атаки на Бундестаг в 2015-м, которые, по его мнению, могли быть организованы Москвой.

«Аннексия Крыма была явным нарушением международного права», — заявил Шредер, его слова приводит немецкое издание t-online со ссылкой на интервью экс-канцлера журналу Spiegel. Также Шредер обвинил российскую сторону в том, что она поддерживает отношения с ультраправой политической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Кроме того, он считает, что хакерская атака на Бундестаг была совершена российскими специалистами. При этом Шредер отверг идею о введении новых санкций против России.

Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года он получил должность председателя совета директоров «Роснефти». Экс-канцлер неоднократно выступал против введения санкций против России, передает агентство Nation News. Также он обвиняет США в том, что введенные ими санкции против «Северного потока — 2» являются вмешательством во внутренние дела Германии, пишет «Национальная служба новостей».