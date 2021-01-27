27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 28 января. Вуз переходит на очное обучение, регион стал лидером по уровню инфляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, победа авиакомпания
Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Кургана в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из вузов переходит на очное обучение — появятся новые авиарейсы из Кургана в Москву — уровень инфляции превысил ожидания — активисты Шадринска заявили о массовой акции в поддержку Навального. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Вуз Шадринска возвращается к очному обучению

«Победа» запустит новые авиарейсы из Кургана

Регион стал лидером по уровню инфляции

  • Уровень инфляции в области к декабрю 2020 года вырос до 5,9% в годовом выражении. Это выше, чем в соседних регионах и в целом по стране. Такую информацию сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

В Шадринске готовят митинг

  • Представители регионального штаба Алексея Навального анонсировали несанкционированную акцию в его поддержку. Она должна пройти 31 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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