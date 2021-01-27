Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Кургана в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из вузов переходит на очное обучение — появятся новые авиарейсы из Кургана в Москву — уровень инфляции превысил ожидания — активисты Шадринска заявили о массовой акции в поддержку Навального. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Вуз Шадринска возвращается к очному обучению

Студенты Шадринского государственного педагогического университета с 4 февраля вернутся к традиционному формату обучения. Этот вуз станет первым в регионе, который переходит на очное обучение в период пандемии.

«Победа» запустит новые авиарейсы из Кургана

Лоукостер «Победа» с конца февраля — начале марта запустит рейсы из Кургана в Москву. Информация о них опубликована в расписании на сайте воздушной гавани.

Регион стал лидером по уровню инфляции

Уровень инфляции в области к декабрю 2020 года вырос до 5,9% в годовом выражении. Это выше, чем в соседних регионах и в целом по стране. Такую информацию сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

В Шадринске готовят митинг

Представители регионального штаба Алексея Навального анонсировали несанкционированную акцию в его поддержку. Она должна пройти 31 января.