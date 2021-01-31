В ХМАО стало почти в три раза меньше коек для больных COVID

В ХМАО резко снизилось количество коек для больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО коечный фонд для больных коронавирусом сократился почти в три раза за два дня и сейчас составляет 42,5%, двумя днями ранее он составлял 118%. Обновленные данные публикует оперативный штаб Югры.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у семи человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 42,53%», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

Сургут — 46;

Нефтеюганский район — 28;

Югорск — 15;

Нефтеюганск — 13;

Урай — 12;

Советский район — 10;

Ханты-Мансийск — 8;

Мегион — 8;

Когалым — 7;

Нижневартовск — 6;

Сургутский район — 5;

Нягань — 5;

Белоярский район — 4;

Нижневартовский район — 3;

Покачи — 3;

Октябрьский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Кондинский район — 2;

Радужный — 1;

Лангепас — 1;

Пыть-Ях — 1.

Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек (два человека за последние сутки). За сутки излечились 182 человека, за весь период пандемии — 44 573 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом на севере УрФО. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, в Югре самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью и ЯНАО.