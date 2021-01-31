В ХМАО стало почти в три раза меньше коек для больных COVID

В ХМАО коечный фонд для больных коронавирусом сократился почти в три раза за два дня и сейчас составляет 42,5%, двумя днями ранее он составлял 118%. Обновленные данные публикует оперативный штаб Югры.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у семи человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 42,53%», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:
- Сургут — 46;
- Нефтеюганский район — 28;
- Югорск — 15;
- Нефтеюганск — 13;
- Урай — 12;
- Советский район — 10;
- Ханты-Мансийск — 8;
- Мегион — 8;
- Когалым — 7;
- Нижневартовск — 6;
- Сургутский район — 5;
- Нягань — 5;
- Белоярский район — 4;
- Нижневартовский район — 3;
- Покачи — 3;
- Октябрьский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Кондинский район — 2;
- Радужный — 1;
- Лангепас — 1;
- Пыть-Ях — 1.
Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек (два человека за последние сутки). За сутки излечились 182 человека, за весь период пандемии — 44 573 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом на севере УрФО. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, в Югре самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью и ЯНАО.
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