31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

В ХМАО стало почти в три раза меньше коек для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО резко снизилось количество коек для больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО коечный фонд для больных коронавирусом сократился почти в три раза за два дня и сейчас составляет 42,5%, двумя днями ранее он составлял 118%. Обновленные данные публикует оперативный штаб Югры.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у семи человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 42,53%», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

  • Сургут — 46;
  • Нефтеюганский район — 28;
  • Югорск — 15;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Урай — 12;
  • Советский район — 10;
  • Ханты-Мансийск — 8;
  • Мегион — 8;
  • Когалым — 7;
  • Нижневартовск — 6;
  • Сургутский район — 5;
  • Нягань — 5;
  • Белоярский район — 4;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Покачи — 3;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Радужный — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Пыть-Ях — 1.

Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек (два человека за последние сутки). За сутки излечились 182 человека, за весь период пандемии — 44 573 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом на севере УрФО. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, в Югре самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью и ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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