В ХМАО за все время пандемии коронавирусом заразилось 47 тысяч 107 человек, сообщает оперативный штаб округа. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, это самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью (27 тысяч 651 человек) и ЯНАО (35 тысяч 354 человек).
«На территории ХМАО зарегистрировано 47 тысяч 107 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.
- Сургут — 36;
- Советский район — 16;
- Нефтеюганск — 14;
- Мегион — 14;
- Нягань — 13;
- Ханты-Мансийск — 12;
- Когалым — 12;
- Нижневартовск — 11;
- Сургутский район — 10;
- Югорск — 10;
- Березовский район — 10;
- Пыть-Ях — 9;
- Урай — 8;
- Кондинский район — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Октябрьский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Покачи — 2;
- Белоярский район — 1.
Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное снижение заразившихся коронавирусом. Тогда в округе за сутки коронавирусом заразилось 185 человек.
Подписывайтесь на URA.RU в