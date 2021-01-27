27 января 2021
26 января 2021

В ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом на севере УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
В ХМАО заразившихся коронавирусом больше чем в Тюменской области и ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за все время пандемии коронавирусом заразилось 47 тысяч 107 человек, сообщает оперативный штаб округа. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, это самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью (27 тысяч 651 человек) и ЯНАО (35 тысяч 354 человек).

«На территории ХМАО зарегистрировано 47 тысяч 107 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

  • Сургут — 36;
  • Советский район — 16;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Мегион — 14;
  • Нягань — 13;
  • Ханты-Мансийск — 12;
  • Когалым — 12;
  • Нижневартовск — 11;
  • Сургутский район — 10;
  • Югорск — 10;
  • Березовский район — 10;
  • Пыть-Ях — 9;
  • Урай — 8;
  • Кондинский район — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Покачи — 2;
  • Белоярский район — 1.

Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное снижение заразившихся коронавирусом. Тогда в округе за сутки коронавирусом заразилось 185 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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