В ХМАО заразившихся коронавирусом больше чем в Тюменской области и ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за все время пандемии коронавирусом заразилось 47 тысяч 107 человек, сообщает оперативный штаб округа. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, это самый высокий показатель по сравнению с Тюменской областью (27 тысяч 651 человек) и ЯНАО (35 тысяч 354 человек).

«На территории ХМАО зарегистрировано 47 тысяч 107 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

Сургут — 36;

Советский район — 16;

Нефтеюганск — 14;

Мегион — 14;

Нягань — 13;

Ханты-Мансийск — 12;

Когалым — 12;

Нижневартовск — 11;

Сургутский район — 10;

Югорск — 10;

Березовский район — 10;

Пыть-Ях — 9;

Урай — 8;

Кондинский район — 3;

Нефтеюганский район — 3;

Октябрьский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Покачи — 2;

Белоярский район — 1.

Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное снижение заразившихся коронавирусом. Тогда в округе за сутки коронавирусом заразилось 185 человек.