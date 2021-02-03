03 февраля 2021

В Челябинской области резко изменится погода. ГИБДД переводят в спецрежим

© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег и дожди в Челябинской области сменятся резким похолоданием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ГИБДД переводятся на усиленный режим работы. 6 февраля в регионе ожидается резкое ухудшение погоды и проблемы на дорогах, сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

«В Челябинской области в субботу ожидается ухудшение погодных условий. Мокрый снег и дождь с последующим резким похолоданием грозят образованием гололеда. Госавтоинспекция региона переводится на усиленный режим работы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дополнительные экипажи ДПС будут выведены на улицы Челябинска, а также на дороги федерального и регионального значения. Инспекторы ГИБДД будут регулировать движение для предотвращения заторов и ДТП, помогать водителям и сопровождать колонны снегоуборочной техники. Водителей просят на выходных соблюдать повышенную осторожность и, по возможности, отказаться от намеченных поездок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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