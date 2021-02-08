08 февраля 2021

Свердловские власти обсуждают снятие новых ограничений по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Креков. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков анонсировал снятие ограничений для пожилых свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области рассматривают возможность снять ограничения для лиц категории 65+ в случае, если они получили прививки. Об этом рассказал во время брифинга по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом замгубернатора Павел Креков.

Замгубернатора отметил, что экспертное сообщество рассматривает возможность отмены ограничений для пожилых людей, которые поставили прививку от коронавируса. «О решении мы сообщим», — заверил он на заседании, которое транслировалось во «ВКонтакте». Креков предположил, что это может произойти уже через неделю.

По словам Крекова, пожилые люди и лица, страдающие от хронических заболеваний, прививаются в приоритетном порядке. Он добавиил, что сейчас в регионе около ста тысяч желающих поставить прививки, это примерно совпадает с числом поступающей в область вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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