Православные верующие готовятся к Свято-Симеоновскому крестному ходу, история которого началась в 1704 году, когда мощи святого Симона Верхотурского (небесного покровителя Урала и Сибири) перенесли из села Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Начнется шествие 14 сентября в Алапаевске. Верующие начнут свой путь из возрожденного храма князя Александра Невского. 25 сентября они должны будут прибыть в Верхотурье, преодолев тем самым по старинному маршруту 190 километров.
Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий. Начнется он по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы. По пути верующие, неся иконы святой Екатерины, а также Симона Верхотурского, будут останавливаться в монастырях и храмах таких сел, как Рычково, Махнево, Меркушино. 20 сентября паломников будет ждать самый сложный путь — Симеоновская тропа. По ней праведник ходил из села Меркушино до Тагильской слободы (ныне Махнево) для участия в богослужениях. Завершится крестный ход в Верхотурье празднованием перенесения мощей небесного уральского покровителя.
Традиция молитвенного шествия была прервана в начале XX века, когда к власти пришли большевики. Мощи Симона Верхотурского были изъяты из Крестовоздвиженского собора (был построен к 300-летию царствования Дома Романовых (1913 год) и возвращены в 1989 году. Позже возродилась и традиция крестного хода. В этом году шествие пройдет в 17-тый раз.
